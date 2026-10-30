La Policía Federal detuvo a una mujer acusada de facilitar el ingreso de drogas a la Unidad Penal 4

La mujer quedó a disposición de la Justicia por infracción a la ley de drogas.

Conforme a los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó en Concepción del Uruguay a una mujer sindicada de suministrar drogas a internos de un establecimiento carcelario ubicado en la mencionada localidad.

La causa tiene relación con un pedido de investigación de la Agente Fiscal N°4 de Concepción del Uruguay, María Albertina Chichi, a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de esa jurisdicción, sobre una mujer que ingresaría estupefacientes a la Unidad Penal N° 4.

Ante ello, los federales a través de tareas de campo y análisis de datos, obtuvieron el domicilio de la sindicada ubicado en el asentamiento denominado “Difunta correa”.

Por tal motivo, la agente Fiscal por ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de Concepción del Uruguay a cargo de Alejandrina Herrero, autorizó el allanamiento a la finca.

Durante el procedimiento se logró la detención de la investigada como así también el secuestro de un teléfono celular de gran relevancia por los datos que puedan ser aportados para la investigación del caso.

La detenida -argentina, de 27 años de edad., quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.