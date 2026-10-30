Piden ayuda para encontrar a un hombre que desapareció en Chajarí

Buscan a César Luis Guntren, un vecino de Chajarí que fue visto por última vez este jueves por la noche en la parroquia María Auxiliadora. Su esposa denunció la desaparición durante la madrugada de este viernes y se solicita la colaboración de la comunidad para localizarlo.

Según informaron medios locales, la mujer relató que se encontraba junto a su esposo en la parroquia y que lo vio por última vez alrededor de las 21. También indicó que su última actividad registrada en WhatsApp fue a las 22:07.

Guntren se movilizaba en una Volkswagen Saveiro blanca, de cabina simple. Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,78 metros, tiene tez blanca y cabello corto con canas. No posee tatuajes visibles.

Al momento de su desaparición vestía una remera de mangas cortas azul grisácea, un jean azul oscuro y zapatillas negras. Se solicita que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana.