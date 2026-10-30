Secuestraron cocaína y más de $1 millón tras allanamiento por drogas en San Benito

Tres personas fueron detenidas durante un allanamiento por narcomenudeo en San Benito.

Tres personas fueron detenidas durante un allanamiento por narcomenudeo en San Benito donde la Policía de Entre Ríos secuestró envoltorios de cocaína y marihuana, además de $1.042.600 en efectivo. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566.

El operativo estuvo a cargo de personal de la División Operaciones de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con intervención táctica de la Compañía de Operaciones Especiales (COE), dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.

Como resultado de las medidas, además de las tres detenciones, los efectivos identificaron a otras 13 personas que se encontraban vinculadas al procedimiento.

Durante el registro del inmueble, los investigadores incautaron 11 envoltorios de cocaína, con un peso total de 7,1 gramos, y dos envoltorios de marihuana, que pesaron 4,2 gramos.

También secuestraron $1.042.600 en efectivo, teléfonos celulares, una cámara de seguridad y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Todo el material quedó a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la causa.

El allanamiento fue realizado bajo las directivas del Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo del juez Julián C. Vergara, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada, encabezada por el fiscal Santiago Alfieri.

La investigación se encuadra en la Ley Provincial Nº 10.566, que regula la persecución del narcomenudeo en Entre Ríos.

Desde la Dirección General de Drogas Peligrosas señalaron que continúan los procedimientos destinados a investigar la presunta comercialización de estupefacientes en distintos puntos de la provincia.