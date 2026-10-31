Tragedia vial en Paraná: un motociclista murió tras un choque con una camioneta y el conductor quedó detenido

Un hombre de 41 años perdió la vida durante la madrugada de este sábado, tras protagonizar un siniestro vial con una camioneta en calle Rondeau, entre Darwin y Ambrosetti, en la ciudad de Paraná. El conductor del otro vehículo -de 29 años- fue detenido por disposición de la Fiscalía. De acuerdo con información policial, el conductor registró 0,16 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que su acompañante obtuvo un resultado de 0,0 g/l. Este resultado de alcoholemia positiva será clave para la evolución de la causa, porque la norma establecer alcohol cero para circular.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de este 31 de octubre. Según la información policial, efectivos de la Comisaría 14° fueron enviados al lugar tras recibir un aviso por un siniestro de tránsito que tenía como saldo luctuoso a una persona fallecida.

Al arribar, los uniformados encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, sin signos vitales. La víctima fue identificada como Maximiliano Daniel Céspedes, de 41 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha FZ16. Minutos después, una ambulancia llegó al lugar y el personal de salud constató su fallecimiento.

En un primer momento, la Policía no logró localizar al otro vehículo involucrado. A partir de los testimonios recogidos en la zona, se inició la búsqueda de una camioneta que, presuntamente, se había retirado del lugar luego del impacto. Uno de los testigos manifestó haber escuchado un fuerte ruido compatible con una colisión.

Posteriormente, dos hombres se presentaron voluntariamente en la Comisaría 14°, acompañados por familiares, y manifestaron haber participado del siniestro. Ambos fueron identificados: uno de ellos, de 29 años, era quien conducía una camioneta Chevrolet LUV, mientras que el restante, de 27 años, viajaba como acompañante.

Por disposición judicial, los dos vehículos involucrados -la motocicleta Yamaha y la camioneta Chevrolet- fueron secuestrados y trasladados para la realización de las pericias correspondientes.

En estos procedimientos intervinieron el fiscal de Delitos Complejos, Juan Manuel Pereyra, quien ordenó la aprehensión del conductor de la camioneta por el supuesto delito de homicidio culposo. En tanto, el acompañante quedó correctamente identificado, en libertad y a disposición de la evolución de la causa.

Además, la Fiscalía dispuso la extracción de muestras de sangre y orina a ambos hombres, así como la realización de los respectivos controles de alcoholemia -con l resultado para el conductor de 0,16 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que su acompañante obtuvo 0,0 g/l-, en el marco de la investigación destinada a establecer las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.