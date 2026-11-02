Detuvieron a dos personas por narcomenudeo a metros de un búnker clausurado en la Villa 351 de Paraná

A menos de dos semanas del procedimiento que permitió desbaratar un búnker narco y detener a cuatro personas en la Villa 351 de Paraná, la Policía de Entre Ríos volvió a intervenir en el mismo sector y logró secuestrar cocaína, dinero en efectivo y elementos vinculados a la venta de drogas. Como resultado del operativo, un hombre y una mujer quedaron detenidos.

El allanamiento se realizó este domingo en una vivienda de calle Profesor Juan Wirth, lindante con el inmueble que había sido clausurado preventivamente durante el amplio operativo llevado a cabo el pasado 22 de octubre en ese barrio de la capital entrerriana.

La medida fue ejecutada por personal de la División Antidrogas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con apoyo de efectivos de la Compañía de Operaciones Especiales (COE). Según se informó oficialmente, los investigadores continuaron trabajando en la zona tras el procedimiento anterior, lo que derivó en nuevas evidencias sobre una presunta actividad vinculada al narcomenudeo.

Durante la requisa domiciliaria, los efectivos secuestraron 54 envoltorios de nailon que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 32,8 gramos. Además, incautaron 303.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Fuentes policiales indicaron que, además de las dos detenciones, una tercera persona fue identificada en el marco de la investigación.

La orden judicial fue emitida por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Paraná, a cargo de Marina Barbagelata, con intervención de la Fiscalía Especializada de Narcomenudeo que conduce Santiago Alfieri.

Este nuevo procedimiento se produce en el mismo sector donde el pasado 22 de octubre la División Antidrogas había desbaratado un presunto búnker de venta de drogas y detenido a cuatro personas, en un operativo que significó un fuerte despliegue policial en Villa 351. Es la misma lógica ocurrida en numerosos casos donde se allanan y hasta se destruyen los lugares que son exclusivamente destinados a la venta de drogas y, en poco tiempo, el negocio se rearma y continúa en el mismo sitio u otro lindero.

La investigación continúa abierta. Desde la Dirección General de Drogas Peligrosas destacaron que las intervenciones forman parte de un trabajo sostenido de inteligencia e investigación criminal orientado a combatir el narcomenudeo y reforzar la seguridad en distintos barrios de Paraná.