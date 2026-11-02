Hallaron a un hombre muerto durante un allanamiento por grooming en La Paz

El hombre tenía 46 años y fue encontrado en una de las viviendas donde se realizaban los procedimientos. La Fiscalía dispuso una autopsia. Secuestraron dispositivos electrónicos en el marco de una causa de la Justicia bonaerense.

Un hombre de 46 años fue hallado sin vida durante uno de los dos allanamientos realizados en La Paz en el marco de una causa por grooming. Los procedimientos comenzaron a las 6.40 y fueron ejecutados por personal de la Policía de Entre Ríos y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, por órdenes de la Justicia de Quilmes.

Según el parte de la Jefatura Departamental La Paz, el fallecimiento se registró en la segunda vivienda allanada. La Fiscalía interviniente dispuso el traslado del cuerpo para realizar una autopsia y se llevaron adelante las actuaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Las órdenes judiciales se vinculan con una investigación por presunta captación de una persona menor de edad mediante medios tecnológicos con fines sexuales, además de la facilitación del acceso a espectáculos pornográficos o el suministro de ese material, de acuerdo con la descripción incluida en el informe policial.

El grooming consiste en el contacto de una persona adulta con una niña, un niño o un adolescente a través de medios digitales con una finalidad sexual. Los procedimientos forman parte de la búsqueda de elementos de prueba para la causa.

En el primer domicilio, los investigadores secuestraron un pendrive y una notebook. En el segundo, incautaron un teléfono celular con su tarjeta SIM y un cargador. También constataron la presencia de un módem wifi y realizaron un análisis preliminar de una tarjeta de memoria.

Investigan las circunstancias del fallecimiento

La Policía informó que el hombre fue hallado sin vida en una de las habitaciones de la segunda vivienda. En el lugar se secuestró un arma de fuego e intervino Policía Científica. Las circunstancias del fallecimiento deberán establecerse mediante las pericias y la autopsia ordenada por la Fiscalía.

Participaron del operativo la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de La Paz, la División Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Policía Científica y la Comisaría Primera.

Fuente: Jefatura Departamental La Paz