Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

La jefa de la Policía Departamental de Gualeguay, comisario mayor Gabriela Bruna, informó que hubo 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana.

Bruna consideró elevado el número de presentaciones y aclaró que estas situaciones no necesariamente están relacionadas con lesiones físicas de gravedad, sino que también comprenden agresiones verbales, amenazas y otras formas de violencia.

En este sentido, indicó que no hubo personas aprehendidas por estos hechos durante el período informado y remarcó la importancia de que las víctimas puedan acercarse a realizar las denuncias correspondientes.

También hizo referencia a los disturbios registrados en el barrio 150 Viviendas, donde efectivos policiales intervinieron ante discusiones entre vecinos, lanzamiento de piedras y otros inconvenientes. En esos episodios se identificó a personas involucradas, aunque no se registraron lesiones de gravedad que derivaran en aprehensiones, publicó El Debate Pregón.