Detuvieron a dos personas y secuestraron cocaína y dinero en barrio Yapeyú de Gualeguaychú

Dos personas fueron detenidas este miércoles en el marco de un operativo antidrogas en el barrio Yapeyú de Gualeguaychú. La policía secuestró dos de cocaína listas para comercializar, balanzas de precisión y dinero en efectivo.

Según informó la División Drogas Peligrosas Gualeguaychú, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía, la mañana de este miércoles se llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en dicho barrio, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 (Narcomenudeo).

Las medidas judiciales permitieron localizar y secuestrar dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, además de teléfonos celulares, una balanza y una suma de dinero en efectivo que asciende a más de 320.000, posiblemente producto de la actividad ilícita.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia .Para el desarrollo de las medidas se contó con la colaboración del Grupo Especial Gualeguaychú, como así también de personal de la División Drogas Peligrosas Islas del Ibicuy, junto al Grupo Especial de esa Jefatura Departamental, quienes brindaron apoyo operativo antes y durante los procedimientos.

Los allanamientos se llevaron adelante con intervención del Juzgado de Garantías y Transición N.º 1, a cargo de la jueza Natalia Lorena Céspedes, y de la Fiscalía Nº 3, a cargo de la fiscal Martina Cedrés, en el marco de un trabajo coordinado entre el personal policial y las autoridades judiciales intervinientes.