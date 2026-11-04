Un adolescente de 17 años apuñaló a su padrastro en el tórax y fue detenido en Gualeguaychú

Un adolescente de 17 años fue aprehendido acusado de apuñalar a su padrastro durante un episodio de violencia familiar ocurrido este miércoles por la mañana en el asentamiento Los Misioneros, en Gualeguaychú. La víctima sufrió una herida penetrante en el tórax, aunque los médicos descartaron riesgo de vida.

El hecho se conoció cuando un llamado telefónico alertó a la Policía sobre una persona lesionada en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Rosario, casi Salaverry.

Al llegar, efectivos de Comisaría Tercera encontraron al hombre acompañado por familiares y con una lesión debajo de la axila izquierda. Según las primeras declaraciones, el hijo de su pareja habría ingresado al domicilio y lo atacó con un cuchillo sin mediar palabras.

De acuerdo con la información policial, entre ambos existían conflictos de vieja data. Tras la agresión, el adolescente se retiró del lugar, mientras que el herido fue trasladado al hospital.

Posteriormente, el médico policial confirmó que presentaba una herida penetrante en el sector izquierdo del tórax, sin riesgo de vida.

Personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes y secuestró el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque, indicaron fuentes policiales.

Finalmente, el menor se presentó acompañado por familiares en Comisaría Novena. Por disposición de la Fiscalía interviniente, quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.