Detuvieron a tres hombres que trasladaban un carretel con 2.000 metros de cable robado en Paraná

Tres hombres fueron detenidos este jueves en Paraná luego de ser sorprendidos trasladando un carretel con aproximadamente 2.000 metros de cable, que había sido sustraído de un inmueble ubicado en calle Don Bosco. El material está valuado en 1.500.000 pesos y pertenece a una empresa contratista de servicios de telecomunicaciones.

Según informó la policía, el procedimiento se inició en horas del mediodía, cuando personal de Comisaría 14° recibió el llamado de un vecino que alertó sobre la presencia de tres hombres que transportaban un carretel de cable por calle Gobernador Crespo.

A partir de esa advertencia, los efectivos realizaron recorridas preventivas y lograron localizar e identificar a los sospechosos. En tanto, mediante la colaboración de la División 911 Videovigilancia, se pudo establecer que el elemento había sido sustraído de un inmueble de calle Don Bosco.

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión de los tres hombres, quienes fueron trasladados a la Alcaldía de Tribunales.

Por su parte, el carretel de cable fue recuperado y posteriormente restituido a su propietario.