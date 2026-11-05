Robos en camionetas de Villa Elisa: allanaron tres casas en Villaguay y detuvieron a un sospechoso

Un sospechoso fue detenido y la Policía realizó tres allanamientos en Villaguay en el marco de una investigación por robos de elementos del interior de camionetas estacionadas en Villa Elisa. En dos de las viviendas registradas se secuestraron objetos vinculados con la causa.

Las actuaciones comenzaron a partir de denuncias radicadas a fines de octubre, en las que se informó la sustracción de pertenencias de vehículos que se encontraban en la vía pública.

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Departamental Colón relevó y analizó indicios que, según el reporte policial, permitieron individualizar a los presuntos autores. Con ese material, el Juzgado de Garantías de Colón autorizó los allanamientos.

Los procedimientos se concretaron con la colaboración de la Departamental Villaguay. En dos de los tres domicilios se encontraron elementos que, de acuerdo con la información policial, estarían directamente relacionados con los hechos investigados.

En paralelo, los efectivos localizaron en la vía pública a uno de los principales sospechosos y procedieron a detenerlo. Luego fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental Colón, a disposición de la Justicia.

La causa tramita ante la Unidad Fiscal de Colón. El parte no precisó qué objetos fueron incautados ni informó la edad o la identidad del detenido.