Un hombre de Santa Elena ingresó por la fuerza a la casa de su ex y quedó detenido

Un hombre de 48 años fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, en el barrio La Delfina de Santa Elena. El sujeto se encontraba en aparente estado de ebriedad y la mujer estaba descansando junto a su hijo de 4 años cuando ocurrió el episodio.

Según se informó desde la Jefatura Departamental La Paz de Policía, personal de la Comisaría de Santa Elena intervino tras recibir un llamado que alertaba sobre el ingreso de un hombre a un domicilio del barrio.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 33 años, quien manifestó que su expareja había forzado la puerta de entrada para acceder a la vivienda. El hombre, de acuerdo con lo relatado por la denunciante, se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Ante la situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de La Paz, que dispuso la detención del sujeto por el delito de violación de domicilio en flagrancia. El hombre quedó a disposición de la Justicia.