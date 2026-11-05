Un hombre murió tras una pelea en la vía pública en Paraná y hay un detenido

Un hombre de 46 años falleció durante la madrugada de este jueves en la zona de calles Güiraldes y Churruarín, en Paraná, tras un incidente ocurrido en la vía pública. Por el hecho, un hombre de 65 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Según informó se informó desde la Policía a ANÁLISIS, alrededor de la 1.20 se recibió un aviso sobre una persona que se encontraba tendida e inconsciente sobre la cinta asfáltica en esa esquina del ingreso al barrio Municipal. Al llegar al lugar una ambulancia del servicio de emergencias 107, el personal de emergencias constató que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El fallecido fue identificado como Ariel Gustavo Álvarez, de 46 años y domiciliado en el barrio 4 de Junio.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, en el lugar fue identificado un hombre de 65 años, quien manifestó que minutos antes había mantenido una discusión con la víctima y que, en ese contexto, la golpeó, provocando su caída sobre la calzada.

Mientras los efectivos trabajaban en la escena, se presentó un sobrino del fallecido, de 28 años, quien intentó agredir al presunto autor del hecho. El joven fue demorado y, durante el procedimiento, los uniformados hallaron entre sus prendas un revólver calibre 32 largo en desuso, sin tambor ni mecanismo. El arma fue secuestrada.

La fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos (UDECO), dispuso la intervención de la División Homicidios, Policía Científica y el médico policial para esclarecer las circunstancias del hecho. Asimismo, ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

En tanto, el hombre señalado como presunto agresor fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación. Respecto del sobrino de la víctima, se dispuso su correcta identificación y la remisión del arma secuestrada a la Fiscalía.