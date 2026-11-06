Un hombre ingresó a una casa, tomó de rehén a una niña de 12 años y fue reducido por la Policía en Paraná

Minutos de máxima tensión y zozobra se vivieron en la zona de calle Miguel David y Caputo de la ciudad de Paraná, cuando un ladrón ingresó a una casa y mantuvo de rehén a una a sus ocupantes con un cuchillo sobre el cuello de una niña de 12 aos. Al llegar la Policía, irrumpieron y redujeron al delincuente, que se encontraba bajo efectos de drogas.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en una casa ubicada en calle Miguel David al 2900. Según se informó desde la Policía a ANÁLISIS, el propietario de la vivienda, un hombre de 46 años, se encontraba descansando cuando escuchó ruidos extraños en el interior del inmueble.

Al descender por las escaleras descubrió la presencia de un desconocido dentro de la casa. En ese momento, el intruso se dirigió hacia la cocina, tomó dos cuchillos y sujetó a una de las hijas del dueño de casa, una niña de 12 años, a quien utilizó como rehén.

Tras el aviso a la Policía, móviles y efectivos de las comisarías 15ª llegaron rápidamente al lugar. Tras una breve conversación con el ladrón, aprovechando una distracción pudieron abalanzarse sobre él y reducirlo, poniendo a resguardo a la menor, que no resultó con lesiones. Luego llegó el negociador de la Policía y el Cuerpo de Operaciones Especiales, pero lo peor ya había pasado.

El detenido fue identificado como Matías Romero. Por disposición de la fiscal de turno, Carolina Guzmán, fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, previo paso por la División Antecedentes Personales y la revisión médica correspondiente.

Desde la fuerza de seguridad indicaron además que el hombre presentaba un estado de alteración, por lo que se aplicó el protocolo correspondiente para estas circunstancias y también fue derivado al Hospital Escuela Salud Mental para su evaluación.

La causa fue caratulada como tentativa de robo calificado en flagrancia y privación ilegítima de la libertad.