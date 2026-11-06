Una mujer y dos menores resultaron heridas tras chocar contra un poste en un camino vecinal

En horas del mediodía, personal policial de Comisaria María Grande y Tabossi intervino en un accidente de tránsito ocurrido en un camino vecinal que une Estación Sosa con Tabossi.

Por causas que se tratan de establecer, una mujer de 24 años que circulaba en un automóvil Chevrolet Corsa, acompañada por una menor de 12 años y otra mujer de 53 años, perdió el control del vehículo e impactó contra un poste de luz.

Como consecuencia del siniestro, las tres ocupantes resultaron con golpes y fueron trasladadas en ambulancia al Hospital de María Grande para su correspondiente evaluación médica y determinar el carácter de las lesiones.