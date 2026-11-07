Dos motociclistas sufrieron graves lesiones en accidentes ocurridos en Paraná y en la ruta 11

Dos motociclistas resultaron con lesiones de gravedad en siniestros viales registrados entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en distintos puntos de la provincia, mientras que otro incidente protagonizado por un camión en Paraná no dejó personas heridas.

Uno de los hechos ocurrió durante la madrugada sobre avenida Zanni, en la capital entrerriana. De acuerdo con la información policial, un hombre de 33 años que circulaba en una motocicleta Yamaha XTZ en sentido norte-sur chocó, por causas que se investigan, contra un contenedor de residuos emplazado sobre la avenida.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió lesiones de consideración y fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde permanece internado en estado grave. En el lugar trabajaron efectivos de Accidentología Vial y de Policía Científica, con intervención de la Fiscalía de turno.

Por otra parte, en la noche del viernes se produjo una colisión entre una motocicleta y un camión sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 16,5, en jurisdicción de Colonia Ensayo, departamento Diamante.

Según las primeras actuaciones, una moto Cerro 150 cc conducida por un hombre de 38 años domiciliado en Strobel circulaba en sentido norte-sur, mientras que un camión Mercedes Benz, guiado por un joven de 28 años oriundo de Aldea Brasilera, ingresaba a la ruta desde una colectora con dirección hacia el norte. Por motivos que serán determinados mediante pericias, ambos vehículos colisionaron.

El motociclista fue asistido por personal de salud y Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera y posteriormente derivado al Hospital San Martín de Paraná. El médico policial determinó que presentaba lesiones de consideración. La investigación quedó a cargo de la Policía Científica y del Ministerio Público Fiscal.

En tanto, durante la mañana de este sábado, personal de la Comisaría 11ª intervino en un siniestro registrado en una estación de servicio ubicada en la zona de avenida Larramendi y calle Estrada, en Paraná.

Según manifestó el conductor de un camión, de 68 años, al intentar realizar una maniobra de giro en U perdió el control del acoplado, que terminó volcando dentro del predio. A pesar de los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas y se realizaron tareas para reubicar el vehículo y normalizar la situación.