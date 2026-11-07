Intentó robar un auto, apuñaló a un policía que regresaba a su casa y fue detenido tras una persecución

Un hombre de 29 años fue detenido este sábado por la mañana en el barrio Paraná XIV, luego de herir con un arma blanca a un funcionario policial que intentó identificarlo cuando presuntamente intentaba abrir un vehículo estacionado.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando un efectivo que regresaba a su domicilio tras finalizar su jornada laboral observó a un sospechoso manipulando un automóvil en la vía pública.

Al acercarse para identificarlo, el individuo extrajo un arma blanca que llevaba entre sus prendas y le provocó una herida punzante en el hombro izquierdo al policía. Tras el ataque, el agresor escapó del lugar.

De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda en la zona, que permitió localizar al sospechoso dentro del mismo barrio. De acuerdo con la información oficial, el hombre intentó refugiarse en una vivienda, aunque finalmente fue aprehendido por los uniformados.

Por su parte, el funcionario lesionado recibió atención médica en un centro asistencial, donde le realizaron curaciones y suturas por la herida sufrida.

La Fiscalía interviniente dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho.