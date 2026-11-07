Roncaglia compartió en redes cómo quedó el policía agredido por Emanuel Noir

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos difundió una imagen del efectivo que resultó lesionado durante el episodio ocurrido esta madrugada en Concepción del Uruguay. Noir permanece detenido en la Comisaría Primera por resistencia a la autoridad y lesiones.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, compartió este sábado en sus redes sociales una fotografía del policía que resultó herido durante el episodio que derivó en la detención de Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, en Concepción del Uruguay.

Durante la mañana de este sábado, Noir fue detenido luego de protagonizar un altercado en inmediaciones del casino de la ciudad. El funcionario policial se encontraba realizando tareas adicionales cuando se produjo el incidente.

En su publicación, Roncaglia mostró las lesiones que sufrió el efectivo en el rostro y afirmó que fue “atacado a piñas” por el cantante mientras cumplía sus funciones.

“Este es un funcionario policial de la Departamental Concepción del Uruguay y en momentos que cumplía con sus funciones fue atacado a piñas por el cantante de Ke Personajes Emanuel Noir”, escribió el ministro.

Roncaglia señaló además que Noir se encontraba “totalmente alterado, junto a otra persona” y que pudo ser detenido con la intervención de otros integrantes de la fuerza.

El ministro agregó que este tipo de situaciones se producen con frecuencia y sostuvo que efectivos policiales son agredidos por personas que se encuentran bajo los efectos del alcohol o las drogas. La referencia al estado de Noir corresponde a las expresiones realizadas por el funcionario en sus redes sociales.

Según se informó, el episodio ocurrió cuando el cantante llegó al casino durante la madrugada, cuando el establecimiento ya se encontraba cerrado. Al intentar ingresar, un policía que cumplía funciones de seguridad le habría impedido el acceso.

En esas circunstancias se produjo el altercado y Noir habría golpeado al efectivo en el rostro. Los anillos que llevaba puestos le habrían provocado cortes de consideración.

Tras el hecho, el músico fue trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde permanece alojado por resistencia a la autoridad y lesiones.

Según consignó Ahora, Noir podría ser indagado este domingo o el lunes.

Fuente: Ahora.