Detuvieron a una persona por amenazas de muerte contra el Papa León XIV

La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre por amenazas de muerte contra el Papa León XIV.

La Secretaría de Inteligencia de Estado informó que el procedimiento se concretó tras aportar información a la Policía Federal Argentina y fue ordenado por el Juzgado Federal de Campana.

Una persona fue detenida por amenazas de muerte contra el papa León XIV en el marco de su visita al país, informó la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Según el comunicado oficial, la detención se realizó a partir de información producida por la Subsecretaría de Operaciones del organismo, que fue aportada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina.

El procedimiento fue concretado en menos de 24 horas desde que se obtuvo información sobre la amenaza y fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que interviene en la causa.

La Secretaría de Inteligencia destacó que la resolución del caso fue posible por la coordinación entre las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Federales y la Justicia.

Además, el organismo reafirmó su compromiso con la anticipación de riesgos y la detección de amenazas, y sostuvo que trabaja de manera coordinada con las Fuerzas Federales para garantizar que la visita del Papa se desarrolle con normalidad y en un marco de seguridad.

Fuente: Noticias Argentinas.