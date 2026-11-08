Le dieron el alta y fue trasladado a la cárcel el ladrón que tomó de rehén a una niña en Paraná

El joven de 24 años que el viernes protagonizó un violento episodio en una vivienda de Paraná, donde mantuvo cautiva a una niña de 12 años durante varios minutos antes de ser reducido por la Policía, recibió el alta médica y ya fue trasladado a la unidad penal N° 1.

Se trata de Matiás Romero, quien permaneció internado en el Hospital San Martín bajo custodia policial luego de que los médicos le detectaran una falla renal durante la atención posterior a su detención. Tras ser estabilizado y permanecer unas 24 horas vigilado por efectivos policiales, obtuvo el alta durante la tarde del sábado.

Posteriormente fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales y más tarde derivado a la cárcel, donde continuará alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación a cargo de la fiscal Carolina Guzmán.

De acuerdo con nuevos elementos incorporados a la causa, la principal hipótesis es que el ingreso a la propiedad estuvo motivado por un intento de robo. Según reconstruyeron los investigadores, el sospechoso accedió primero a un terreno lindero completamente cercado, donde la misma familia guarda vehículos. Para ingresar habría atravesado un portón que contaba con un sistema de traba mediante pasador y candado.

Desde ese sector saltó hacia la vivienda. Se determinó además que para superar el tapial había acomodado varias baldosas, que habrían sido utilizadas como apoyo para trepar e ingresar al inmueble.

Tal como se informó, al ser sorprendido dentro de la casa por el padre de la familia, el ladrón comenzó a gritar “¡me persiguen!”.

Los investigadores tampoco descartan que, una vez descubierto, el joven haya intentado aparentar un estado de alteración o confusión con el objetivo de facilitar una eventual fuga. Fuentes vinculadas al caso señalaron que cuando fue reducido por los efectivos comenzó a expresar frases inconexas y a manifestar comportamientos erráticos.

El hecho ocurrió el viernes en una vivienda de Paraná y generó momentos de extrema tensión. Durante el procedimiento, el intruso tomó de rehén a una niña de 12 años dentro de la casa, situación que fue controlada por personal policial tras una intervención que permitió rescatar a la menor y detener al agresor sin que sufriera lesiones de gravedad.

La causa continúa en etapa investigativa caratulada como robo calificado y privación ilegítima de la libertad.