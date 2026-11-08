Un choque múltiple en San Benito y grave accidente en La Paz dejaron varios heridos

La madrugada y la mañana de este domingo estuvieron marcadas por dos graves siniestros viales ocurridos en distintas localidades de Entre Ríos. Según se informó a ANÁLISIS, uno de ellos se registró en San Benito, donde participaron cuatro vehículos, mientras que en La Paz un hombre sufrió lesiones de consideración tras ser embestido por un automóvil cuyo conductor intentó alejarse del lugar.

En San Benito, alrededor de las 5.15, se produjo un choque múltiple sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura de calle Mihura. De acuerdo con las primeras averiguaciones, un Fiat Idea impactó desde atrás a un Peugeot y, tras perder el control, cruzó de carril e ingresó al sentido contrario, donde colisionó frontalmente contra una Mercedes Benz Sprinter.

Producto del fuerte impacto, la camioneta terminó volcando sobre la banquina. Instantes después, un Peugeot 3008 también chocó contra uno de los vehículos que había quedado detenido sobre la calzada.

Como consecuencia del accidente, dos de los conductores involucrados fueron trasladados en ambulancia para recibir atención médica. Según se informó de manera preliminar, las lesiones serían de carácter leve.

La Fiscalía interviniente dispuso la realización de pericias a cargo de Policía Científica, el secuestro del Fiat Idea y la extracción de muestras de sangre y orina a su conductor, quien quedó supeditado a la causa mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.

Acomodaba una lancha y lo atropellaron

Por otra parte, en la ciudad de La Paz, cerca de las 7.30, un hombre de 58 años resultó gravemente herido en un siniestro ocurrido en la intersección de avenida Córdoba y calle Fermín Spiro.

Según las actuaciones policiales, la víctima se encontraba junto a su hermano acomodando una lancha con el objetivo de salir a pescar cuando fue embestida por un Chevrolet Corsa. Tras el impacto, el vehículo se retiró del lugar, aunque fue localizado e interceptado por personal policial a unas dos cuadras.

El automóvil era conducido por una mujer de 26 años, quien fue correctamente identificada y quedó supeditada a la causa por disposición de la Fiscalía. Además, el rodado fue secuestrado para las pericias correspondientes.

En tanto, el hombre lesionado fue trasladado inicialmente al Hospital 9 de Julio y luego derivado al Hospital San Martín de Paraná. Los médicos diagnosticaron politraumatismos y fracturas, por lo que permanecía a la espera de nuevos estudios para determinar el alcance de las lesiones.

En ambos hechos intervinieron efectivos policiales, personal de Policía Científica y las fiscalías correspondientes. Las circunstancias de los siniestros son materia de investigación.