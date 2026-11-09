Diamante: encontraron a un hombre sin vida en la planta de reciclaje y hay tres detenidos

La Policía de Entre Ríos halló el cuerpo sin vida de una persona en Diamante durante la mañana de este lunes, en el marco de un operativo de búsqueda de un hombre de 64 años que había sido visto por última vez días atrás. El cadáver fue localizado en el sector de la planta de reciclaje de residuos de la ciudad y trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para establecer su identidad y las circunstancias de la muerte.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Jefatura Departamental Diamante, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal. La investigación se había iniciado durante las primeras horas de la noche del domingo, luego de que familiares de un vecino de 64 años manifestaran su preocupación por no tener noticias de él.

Según se informó oficialmente, el hombre buscado residía solo en una vivienda de la zona rural del distrito Isletas. Sus familiares lo habían visto por última vez hacía algunos días, por lo que se desplegó un operativo para intentar establecer su paradero.

El hallazgo del cuerpo durante el operativo de búsqueda

Las tareas de búsqueda incluyeron la participación de efectivos policiales, perros especializados en rastreo y drones pertenecientes a la División de Técnicas Especiales de la Policía de Entre Ríos.

Durante la mañana del lunes, los investigadores concentraron los rastrillajes en las inmediaciones de la planta de reciclaje de residuos de Diamante, donde finalmente localizaron el cuerpo de una persona mayor de edad.

Personal de Bomberos Zapadores intervino para trasladar el cadáver a la Morgue Judicial de Oro Verde. Allí se realizarán los estudios correspondientes para confirmar la identidad, determinar la causa del fallecimiento y establecer si se trata del hombre de 64 años que era buscado.

Tres allanamientos y tres hombres detenidos

En paralelo al hallazgo, los investigadores policiales y la Fiscalía avanzaron con distintas diligencias y el análisis de indicios reunidos durante el procedimiento.

A partir de esos elementos, se solicitó al Juzgado de Garantías la autorización para realizar tres allanamientos en viviendas de Diamante, que se concretaron durante el mediodía de este lunes.

Como resultado de los operativos, la Policía secuestró diversos elementos considerados de interés para la causa, que serán sometidos a pericias. Además, fueron detenidos tres hombres, dos de 40 años y uno de 21, quienes quedaron vinculados a la investigación en curso. Los detenidos fueron trasladados a la Alcaidía, mientras continuaron las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer lo sucedido.