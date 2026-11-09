Robaron 10 celulares en un boliche bailable de Paraná y hay dos detenidos

Dos jóvenes de 19 y 27 años, oriundos de San Luis, fueron detenidos en la terminal de ómnibus de Paraná con 10 celulares robados en un boliche de calle Güemes. Los teléfonos habían sido sustraídos durante la madrugada del domingo.

Según se informó a Ahora, personal de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó tareas para esclarecer los robos y localizó a los sospechosos durante la noche en la terminal.

Tras identificarlos, los efectivos encontraron en su poder 10 teléfonos de las marcas iPhone, Samsung, LG, Motorola y TCL.

La Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de turno dispuso el secuestro de los aparatos y la detención de ambos hombres, que quedaron alojados en la Alcaidía por receptación sospechosa.

Si bien el procedimiento se originó en la investigación de los robos, la medida informada por la Policía corresponde a la tenencia de los elementos bajo esa figura. La participación de los detenidos en las sustracciones es materia de investigación.