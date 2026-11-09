Volcó un vehículo en el acceso Norte de Paraná: revelaron el motivo del siniestro

Dos jóvenes de 24 años protagonizaron un vuelco en el acceso Norte de Paraná, a la altura del salón de fiestas Benevento. El acompañante fue trasladado a un centro asistencial, mientras que el conductor recibió atención en el lugar.

Según se informó a Ahora, el siniestro ocurrió alrededor de las 20:50, sobre la ruta nacional 168. Los jóvenes circulaban en un Renault Mégane cuando el vehículo salió de control y volcó.

El conductor manifestó que se había reventado uno de los neumáticos traseros. Esa versión forma parte de las actuaciones para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Como consecuencia del vuelco, el acompañante sufrió escoriaciones y dolor en una pierna, por lo que fue derivado para recibir atención médica. El conductor fue asistido en el lugar y no necesitó ser trasladado.