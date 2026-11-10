Falleció el motociclista que había chocado contra un contenedor en Paraná

Falleció el motociclista que había chocado contra un contenedor en avenida Zanni, en Paraná, durante la madrugada del sábado 7. Se trataba de un hombre de 33 años, identificado como Cristian Nahuel Moreno, quien permanecía internado en grave estado en el Hospital San Martín desde el momento del siniestro vial.

Fuentes policiales confirmaronque el fallecimiento se produjo este martes en la unidad de terapia intensiva del nosocomio, donde el conductor recibía atención médica por las graves lesiones sufridas en el impacto. Pese a los esfuerzos del personal de salud, no logró recuperarse.

El accidente había ocurrido minutos antes de las 3 del sábado, cuando Moreno circulaba solo a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ por avenida Zanni, en sentido norte-sur. Tras pasar la intersección con avenida Almafuerte, y a pocos metros de calle Provincias Unidas, perdió el control del rodado y chocó contra un contenedor metálico de residuos perteneciente al municipio.