Las sospechas detrás de la desaparición de Jorge Emilio Wolf y el cuerpo hallado en el basural de Diamante

La investigación por el hallazgo de un hombre sin vida en la planta de reciclaje de residuos de Diamante trata de establecer si se trata de Jorge Emilio Wolf, un hombre de 64 años domiciliado en la zona rural de Isletas, cuya familia no tiene noticias suyas desde los primeros días de noviembre. La identidad del fallecido aún no fue confirmada oficialmente debido a que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, y se aguardan las pericias forenses para determinarla.

Según se informó a ANÁLISIS, el pedido de localización emitido por la Jefatura Departamental Diamante, Wolf vive solo en una vivienda rural ubicada en cercanías de la Escuela Nº 34, en el distrito Isletas. De acuerdo con la denuncia presentada por un familiar, el último contacto conocido con él habría ocurrido el 4 de noviembre, mientras que un allegado aseguró haberlo escuchado al día siguiente cuando se encontraba arreando animales.

La preocupación de familiares y vecinos creció al advertir cambios en sus rutinas habituales: Wolf no retiró pan en un almacén de la zona, como acostumbraba a hacer cada viernes, ni concurrió a encuentros que mantenía regularmente los domingos con una familia vecina.

Cuando allegados se acercaron a su vivienda, encontraron la casa abierta, aunque sin signos de desorden o de violencia en el interior. También advirtieron que su teléfono celular se encontraba fuera de servicio y que no era habitual que se ausentara sin informar a personas de confianza.

La denuncia incorporó además otros elementos que llamaron la atención de los investigadores. Entre ellos, la faltante de un acoplado nuevo de dos ejes que estaba en la propiedad, la presencia de huellas que indicarían su traslado mediante otro vehículo y la existencia de una segunda cadena con candado en el portón de ingreso, cuya procedencia no pudo ser establecida.

El caso tomó mayor relevancia luego de que el domingo se encontrara el cuerpo sin vida de un hombre en la planta de reciclaje de Diamante. Por ese hecho, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.

Dos de los detenidos tienen 40 años y otro 28 años.

La fiscalía y la Policía continúan trabajando para determinar las circunstancias de la desaparición de Wolf y confirmar si existe relación entre la búsqueda y el hallazgo ocurrido en el basural de la ciudad. Hasta tanto se completen las medidas de identificación, las autoridades no confirmaron que la víctima encontrada sea la persona buscada.