Liberaron a Emanuel Noir tras permanecer detenido desde el sábado en la Comisaría Primera

Emanuel Noir recuperó la libertad en la mañana de este martes 10 de noviembre, luego de declarar ante las autoridades judiciales en Concepción del Uruguay. El líder de Ke Personajes permanecía detenido desde el sábado a primera hora en la Comisaría Primera.

El cantante había sido arrestado tras agredir a un policía en el casino de la ciudad. Pese a recuperar la libertad, continúa supeditado a la causa por resistencia a la autoridad y lesiones.

La liberación se concretó después de la audiencia judicial desarrollada durante las primeras horas de este martes, informó Ahora. Su salida de la dependencia policial no implica el cierre del proceso iniciado por el episodio del fin de semana.

El hecho por el que fue detenido

Noir había sido detenido durante la mañana del sábado 7 de noviembre. Había agredió a un efectivo que realizaba servicios adicionales en el casino y le provocó cortes en el rostro con los anillos que llevaba puestos.

De acuerdo con la reconstrucción de La Pirámide, el cantante se habría presentado cuando el establecimiento estaba cerrado y habría intentado ingresar. El policía que cumplía funciones de seguridad le impidió el acceso.

En esas circunstancias se produjo el altercado. Tras la agresión, el músico fue detenido y trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde permaneció alojado hasta la audiencia de este martes.

El pedido de disculpas al policía

Durante su detención, el cantante difundió un comunicado en el que pidió perdón al efectivo Jonathan Benítez y a su familia.

“Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido”, expresó en ese mensaje.

También manifestó su deseo de disculparse personalmente y en privado con el policía. “Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos”, sostuvo.