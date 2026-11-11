Detuvieron a una mujer investigada por un choque que dejó a un hombre gravemente herido en La Paz

Una mujer de 26 años fue detenida este miércoles en La Paz, en el marco de una investigación por lesiones graves derivadas de un siniestro vial ocurrido días atrás en la ciudad. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un teléfono celular que será incorporado a la causa.

El operativo fue realizado durante la tarde del 11 de noviembre por personal de la Comisaría Primera, en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, registro domiciliario, secuestro y detención.

La investigación se inició a raíz de un accidente ocurrido en avenida Córdoba, entre Ricardo Fels y Fermín Spiro, donde un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por la mujer ahora detenida, colisionó contra un hombre que se encontraba realizando tareas junto a una lancha.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones de carácter reservado y permanece internada.

A partir de las tareas investigativas, el relevamiento de cámaras de seguridad y distintas entrevistas, los efectivos lograron establecer domicilios frecuentados por la conductora. En ese contexto, se llevaron adelante dos procedimientos y en uno de ellos localizaron a la mujer, quien quedó detenida.

Además, durante el allanamiento se secuestró un teléfono celular iPhone 13, considerado de interés para el avance de la investigación.

La detenida quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro.