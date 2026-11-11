Un GPS permitió descubrir el robo sistemático de gasoil de un camión municipal de Herrera: dos detenidos

El intendente de Herrera y la Policía constatan el faltante de combustible del camión municipal.

Un sistema de rastreo satelital, controles internos y la decisión de llevar las sospechas directamente ante la Justicia permitieron descubrir una presunta maniobra de robo de combustible en el Municipio de Herrera (Departamento Uruguay). El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central en la administración pública: ningún gobernante, independientemente de sus controles y mecanismos de gestión, está exento de encontrarse con un empleado infiel que utilice su función para cometer actos de corrupción.

La diferencia está en cómo se actúa frente a esa situación. Y en la Municipalidad de Herrera, ante las irregularidades detectadas, el intendente Carlos María Bre decidió formalizar la denuncia, aportar información y facilitar las herramientas tecnológicas para que la Policía pudiera investigar.

Las sospechas comenzaron con los números

De acuerdo con la denuncia presentada por Bre, las primeras señales de alerta surgieron a partir de controles internos sobre el rendimiento del combustible asignado a la flota municipal.

Las anomalías se concentraron en un camión Iveco 170 E22, de color blanco, identificado con el logo del Municipio y equipado con un acoplado dominio BYV 455. La unidad estaba bajo la exclusiva responsabilidad de un empleado municipal que se desempeña como chofer en el área de Obras Públicas y que está plenamente identificado.

Los registros comenzaron a mostrar una diferencia injustificada entre los kilómetros recorridos y los litros de gasoil consumidos. El dato resultaba particularmente llamativo porque el rodado tiene parámetros de consumo conocidos: en condiciones normales de trabajo, su rendimiento ronda los 35 litros cada 100 kilómetros. Sin embargo, al revisar las cargas de combustible de los últimos días, se detectó un excedente de aproximadamente 240 litros en apenas diez días, con un consumo que llegaba a los 50 litros cada 100 kilómetros.

Ese gasto adicional no encontraba explicación en una mayor cantidad de kilómetros recorridos ni en un incremento de las tareas realizadas. Los recorridos habituales del camión comprendían los trayectos entre el Municipio de Herrera y la Cantera de Sulfa, en Puerto Yeruá, y la Cantera Boujón, en la zona de Arroyo Molino.

Las advertencias de otros camioneros

A las inconsistencias contables se sumó otro elemento que incrementó las sospechas del intendente. Según consta en la denuncia, otros camioneros de la zona -ajenos a la estructura municipal pero que realizan viajes hacia las mismas canteras-, le habían comentado al intendente que observaron en distintas oportunidades al camión municipal detenido en circunstancias llamativas.

Los episodios habrían ocurrido dentro del horario de prestación del servicio municipal, comprendido entre las 7 y las 19. En esas ocasiones, los testigos manifestaron haber visto al chofer manipulando bidones de 20 litros junto al tanque de combustible del camión. La coincidencia entre los testimonios, las diferencias de consumo y las características de los recorridos llevó a profundizar los controles.

El GPS, una herramienta clave para descubrir la maniobra

La investigación encontró un elemento determinante en la tecnología que ya tenía incorporada el vehículo gracias al accionar preventivo del Juzgado de Faltas, quien hizo colocar un dispositivo de rastreo satelital para permitir conocer en tiempo real sus trayectos, paradas y velocidades.

Además, ese sistema posibilitaba contrastar los movimientos efectivos del camión con los registros de consumo de gasoil y advertir que las cantidades cargadas no guardaban relación con las distancias recorridas.

Con el objetivo de esclarecer los hechos, el intendente Bre decidió poner voluntariamente a disposición de la Policía las credenciales de acceso a la plataforma de monitoreo. De esa manera, los investigadores pudieron auditar el historial de desplazamientos y realizar un seguimiento operativo en tiempo real.

La intención era detectar eventuales recorridos inusuales, detenciones prolongadas o movimientos compatibles con una posible extracción clandestina de combustible, para que el personal policial pudiera intervenir en el momento oportuno.

Y fue precisamente ese seguimiento satelital el que permitió detectar la maniobra y la Policía pudo sorprender al chofer vendiendo el combustible en plena ruta.

Según la información aportada sobre el procedimiento, el chofer fue sorprendido cuando presuntamente comercializaba gasoil de manera ilegal con un particular, cuya camioneta estaba estacionada delante del rodado municipal.

La intervención policial permitió interrumpir la maniobra y avanzar con las actuaciones correspondientes. Durante el procedimiento se procedió a vaciar el tanque de combustible, constatándose el faltante de gasoil.

Como resultado del operativo, tanto el empleado municipal como el particular quedaron detenidos y a disposición de la Fiscalía, mientras se aguarda la evolución de la causa judicial.

El empleado municipal y el particular quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

La corrupción también puede estar dentro de la propia administración

El episodio de Herrera deja una reflexión que trasciende el hecho puntual y que debería estar presente en cualquier gestión pública: ningún gobernante está libre de tener un empleado infiel.

Los controles administrativos, los mecanismos de supervisión y las herramientas tecnológicas son indispensables, pero no garantizan por sí solos que no existan personas dispuestas a aprovecharse de los recursos del Estado para beneficio propio.

Por eso, la lucha contra la corrupción no consiste solamente en proclamar transparencia o exigir honestidad a los demás. También implica tener la capacidad de detectar las irregularidades dentro de la propia estructura, no encubrirlas, no mirar hacia otro lado y actuar inmediatamente ante las autoridades competentes. La corrupción se derrota cuando se deja de ser indiferentes.

En este caso, el intendente de Herrera optó por llevar las sospechas a la Justicia, aportar los elementos disponibles y facilitar el acceso a la tecnología municipal para que la Policía pudiera intervenir. Así, la responsabilidad de un gobernante no termina en administrar los recursos públicos: también implica protegerlos y garantizar que, cuando alguien los utiliza indebidamente, no exista impunidad. En Herrera, un GPS terminó convirtiéndose en una pieza clave para sacar a la luz una presunta maniobra que perjudicaba directamente al patrimonio de todos los vecinos.