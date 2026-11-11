Una mujer murió y un hombre sufrió heridas graves tras un vuelco en la Ruta 14

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras un siniestro vial ocurrido sobre la Autovía 14, en cercanías del peaje Colonia Elía, departamento Uruguay. Ambos viajaban en un Peugeot 206 que perdió el control, volcó e impactó contra el guardarraíl.

Según se informó a Ahora, el accidente se produjo alrededor de las 4.30, cuando el vehículo circulaba en sentido norte-sur. Por causas que todavía se investigan, el conductor habría perdido el control y el automóvil terminó volcado sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, la mujer falleció en el lugar y fue encontrada a un costado de la cinta asfáltica. En tanto, el hombre fue trasladado por personal de salud al hospital local, con pronóstico reservado y riesgo de muerte.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 100 de la Ruta Nacional 14, aproximadamente 300 metros antes del peaje Colonia Elía, en sentido hacia el sur. Hasta el momento, las identidades de las víctimas no habían sido establecidas.