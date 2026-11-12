Buscan a un hombre que desapareció en el río Paraná mientras arreaba animales a caballo

José Antonio Hernández, de 49 años, es el hombre que desapareció en aguas del río Paraná, en la isla Las Liebres, mientras arreaba animales a caballo. La búsqueda continúa esta mañana de jueves en la zona de islas del departamento Diamante.

Según el informe de la Comisaría Las Cuevas, Hernández es vecino del barrio Punta Gorda. La Policía tomó conocimiento del hecho este miércoles 11 de noviembre, alrededor de las 20.

El hombre realizaba tareas de arreo de animales montado a caballo y estaba acompañado por otras dos personas, que fueron testigos de lo ocurrido.

El parte indicó que Hernández ingresó al agua y desapareció de la superficie, sin que al momento del reporte se conociera su paradero.

La situación fue comunicada a través de la Brigada de Abigeato y la Comisaría Flotante. En una primera instancia intervino personal de la Brigada de Delitos Rurales en el lugar, informó Ahora.

La Policía había indicado que el operativo se retomaría con luz natural. La búsqueda continúa este jueves por la mañana, sin que en la información aportada se haya comunicado su localización.