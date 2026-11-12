Dos mujeres fueron detenidas tras una persecución policial por presunta venta de drogas en San Salvador

Dos mujeres fueron detenidas este jueves por la tarde en San Salvador, luego de evadir un control policial y protagonizar una persecución. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron seis envoltorios con un total de 30,9 gramos de cocaína.

El operativo se desarrolló en el marco de los dispositivos de seguridad dispuestos por la Jefatura Departamental San Salvador. Personal de la División Drogas Peligrosas se encontraba realizando tareas de control en la intersección de la Ex Autovía 18 y Manuel Oribe cuando observó una motocicleta Keller Miracle 150 en la que circulaban dos mujeres.

Al recibir la orden de detenerse, las ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la fuga por calle Manuel Oribe, lo que dio inicio a una persecución policial.

Unos 500 metros más adelante, los efectivos observaron que una de las mujeres arrojó una bolsa de nylon que contenía presunta sustancia estupefaciente. Finalmente, ambas fueron interceptadas a pocos metros del lugar.

Al revisar el elemento descartado, la Policía encontró seis envoltorios que, tras ser pesados, arrojaron un total de 30,9 gramos de cocaína. La sustancia fue secuestrada y quedó incorporada a la causa judicial.

Tras tomar intervención, el fiscal de turno dispuso la detención de las dos mujeres por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, se ordenó el secuestro de la motocicleta y de un teléfono celular Samsung.

Ambas detenidas fueron trasladadas a la Comisaría del Menor y la Familia de Concordia, donde quedaron alojadas a disposición de la Justicia.