Hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en medio de la creciente del río Paraná

José Antonio Hernández había desaparecido de la superficie cuando estaba arreando ganado en la zona de islas de Diamante.

Encontraron un cuerpo en el río Paraná, en la zona donde se buscaba intensamente a José Antonio Hernández, el trabajador rural que había desaparecido de la superficie luego de sumergirse en el agua cuando arreaba ganado en la zona de isla Las Liebres, en el departamento Diamante.

El hallazgo se produjo cerca de las 11.30 de este jueves, en medio de intensos rastrillajes por aire, tierra y agua que se estaban realizando desde las primeras horas de la mañana de este jueves, a muy pocos metros del sector donde se había reportado la desaparición.

Durante la búsqueda participaron efectivos de la Jefatura Departamental Diamante, personal de la Dirección General de Delitos Rurales, buzos especializados llegados desde Paraná, Prefectura Puerto Diamante y agentes del Parque Nacional Pre-Delta. También se utilizaron drones y embarcaciones para inspeccionar el sector, publicó Diamante FM.

Fuente: Ahora.com