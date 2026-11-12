Secuestraron cigarrillos de contrabando valuados en $110 millones en la Autovía 14: demoraron a cuatro hombres

Un operativo por contrabando de cigarrillos en Entre Ríos permitió secuestrar mercadería valuada en aproximadamente 110 millones de pesos durante la madrugada de este jueves. El procedimiento comenzó alrededor de las 3:30, a la altura del kilómetro 289 de la Autovía Gervasio Artigas, en el departamento Federación, y derivó en la identificación de cuatro hombres que quedaron supeditados a una causa federal.

La intervención policial se inició luego de que la Jefatura Departamental Federación recibiera un llamado que alertaba sobre la presencia de un camión estacionado en la banquina y un automóvil Volkswagen Fox gris, cuyos ocupantes mantenían una actitud sospechosa.

Personal de la Comisaría Nº 23 Suburbios acudió al lugar y, al arribar, observó que el automóvil escapó rápidamente con tres hombres a bordo. Ante esa situación, se emitió una alerta a las dependencias policiales de Concordia para intentar interceptarlo.

En el lugar permanecía un camión Scania 380 gris, con patente paraguaya, que transportaba un semirremolque blanco y un contenedor azul.

El conductor, un ciudadano paraguayo de 30 años, manifestó inicialmente que desconocía la procedencia de los cigarrillos y aseguró que supuestamente transportaba una carga de maíz.

Sin embargo, los efectivos encontraron 91 cajas de cigarrillos sobre la banquina, junto al vehículo de carga. Cada caja contenía 500 paquetes de 20 unidades, lo que representaba un total de 45.500 paquetes, equivalentes a 910.000 cigarrillos. Además, constataron que el precinto de seguridad aduanero del contenedor estaba dañado.

Interceptaron a tres sospechosos en Concordia

Minutos después, efectivos del Grupo Especial de Concordia lograron interceptar el Volkswagen Fox en la intersección de la Ruta Provincial Nº 4 y bulevar Yuquerí.

En el automóvil viajaban tres hombres mayores de edad, todos domiciliados en Concordia, quienes fueron demorados mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

La Policía dio intervención a la División Drogas Peligrosas y al Juzgado Federal de Concordia, que dispuso requisas personales y vehiculares, además del secuestro de la mercadería y documentación relacionada con la carga.

Por disposición judicial, también se secuestraron el camión, su carga, dinero en dólares y pesos argentinos y un teléfono celular.

El vehículo de transporte y su cargamento quedaron sujetos a las actuaciones para su posterior entrega a la División Aduana Concordia, dependiente de ARCA.

Según la estimación realizada por personal aduanero, los cigarrillos secuestrados tenían un valor aproximado de 110 millones de pesos.

Los cuatro involucrados quedaron supeditados a la investigación por una presunta infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero argentino.