Detectaron en Entre Ríos a tres ciudadanos chinos que no registraban ingreso legal

Dos mujeres y un hombre extranjeros fueron identificados durante un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional Nº 14, cuando viajaban en un “taxi” proveniente de Misiones.

Tras la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones, se dispuso la reconducción de los involucrados hacia su país de origen.

Cómo los descubrieron

Personal del Grupo Seguridad Vial “Colón”, dependiente del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay”, se encontraba desplegado a la altura del kilómetro 164,5 de la Ruta Nacional Nº 14, cuando controló un vehículo destinado al servicio de traslado de pasajeros.

Al solicitar la documentación, los uniformados verificaron que en el rodado viajaban dos mujeres y un hombre de nacionalidad china, por lo que realizaron las consultas correspondientes en los sistemas de información y constataron que no registraban antecedentes de ingreso regular al país.

Ante esta situación, intervino la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que dispuso las medidas administrativas correspondientes y la reconducción de los involucrados hacia su país de origen.

Seguidamente, en cumplimiento de dicha disposición, efectivos de Unidad coordinaron el traslado de las tres personas hacia la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, para finalizar el operativo, en el Paso Internacional “Paso de los Libres-Uruguayana”, fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias para continuar con las actuaciones correspondientes en el marco de la Ley 25.871.