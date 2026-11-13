Detuvieron a un hombre con más de 3,6 kilos de marihuana en Chajarí

Un hombre fue detenido en la ciudad de Chajarí durante un procedimiento policial que permitió secuestrar 3 kilos y 656 gramos de marihuana, distribuidos en seis panes compactos y un cigarrillo artesanal.

El operativo se llevó adelante entre la noche del miércoles 12 de noviembre y la madrugada del jueves 13, en la intersección de las avenidas Belgrano y 28 de Mayo.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Delegacía de Drogas Peligrosas Chajarí, dependiente de la Jefatura Departamental Federación, con la colaboración de efectivos de la Subcomisaría Tagüé.

Durante el control preventivo, los uniformados detectaron el traslado de estupefacientes y procedieron al secuestro de seis panes compactos de cannabis sativa, cuyo pesaje totalizó 3,656 kilogramos. También incautaron un cigarrillo artesanal y una mochila vinculada al procedimiento.

Como resultado de la intervención, un hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia Federal, que tomó intervención a través del Juzgado Federal de Concordia. Las actuaciones se desarrollaron bajo las directivas judiciales correspondientes.