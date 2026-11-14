Choque entre un camión que transportaba gas licuado y un auto en Ruta 131: un conductor quedó atrapado

El camión transportaba gas licuado, razón por la que se articuló un operativo especial para trasvasar la carga a otro camión.

Un importante operativo de emergencia se desplegó este sábado -alrededor de las 11-, sobre la Ruta Nacional 131, a pocos metros del Acceso Illia de Crespo, tras un violento choque entre un camión que transportaba gas licuado y un automóvil Peugeot 208.

Como consecuencia del impacto, el vehículo de menor porte quedó con su conductor atrapado en el habitáculo, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios para realizar las tareas de rescate. Una vez liberado, el automovilista fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre la gravedad de sus lesiones.

Por su parte, el camión terminó volcado sobre su lateral izquierdo. Su conductor, en tanto, logró salir del vehículo por sus propios medios.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios, integradas por siete efectivos, quienes llevaron adelante las maniobras de rescate y establecieron las medidas preventivas correspondientes.

Un operativo especial por la carga peligrosa

La situación obligó a interrumpir totalmente la circulación sobre la Ruta 131. La medida respondió a la necesidad de establecer un perímetro de seguridad alrededor del transporte siniestrado, debido a que trasladaba gas licuado y quedó volcado sobre uno de sus laterales y se necesitaba trasvasar la carga a otro camión y realizar las maniobras necesarias para retirar la unidad y devolverla a su posición normal.

Se trata de un procedimiento que requiere condiciones estrictas de seguridad, tanto por las características del material transportado como por la posición en la que quedó el pesado rodado.