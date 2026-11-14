Detuvieron en Entre Ríos a dos sospechosos de colaborar en la fuga del exintegrante de las Brigadas Rojas

Leonardo Bertulazzi se fugó de un departamento del barrio porteño de Monserrat. El único terrorista internacional detenido en la Argentina se le escapó a la SIDE. Tiene 74 años.

Un ciudadano uruguayo y su pareja, de nacionalidad salvadoreña, fueron arrestados cuando intentaban cruzar a Uruguay por el paso fronterizo de Gualeguaychú. Los investigadores sospechan que tuvieron participación en la logística de la huida de Leonardo Bertulazzi, el italiano de 74 años que escapó de su arresto domiciliario descolgándose cinco pisos con un arnés. En uno de los teléfonos secuestrados encontraron un grupo de Signal integrado por 18 personas, entre ellas un contacto identificado como Leonardo, donde se hacía referencia a su extradición.

La investigación por la espectacular fuga de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de la organización terrorista italiana Brigadas Rojas que logró escapar de un departamento del barrio porteño de Monserrat mientras cumplía arresto domiciliario, sumó un capítulo decisivo en Entre Ríos. Dos personas sospechadas de haber colaborado con el prófugo fueron detenidas cuando intentaban abandonar la Argentina con destino a Uruguay.

Los arrestados fueron identificados como Marcos Enrique González Rodríguez, de nacionalidad uruguaya, y su pareja, Ethel Villalta de Rodríguez, ciudadana salvadoreña. Ambos fueron interceptados durante la tarde del jueves en el paso fronterizo que conecta Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, en un procedimiento realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

De acuerdo con la información publicada por los diarios Clarín y La Nación, los investigadores sospechan que la pareja habría tenido una participación activa en los movimientos previos a la fuga del italiano, de 74 años, y que pudo haber colaborado con cuestiones logísticas para facilitar su desaparición.

La hipótesis policial se sustenta, entre otros elementos, en los vínculos que los detenidos mantenían con Bertulazzi, el contacto que habrían tenido con él durante los días anteriores a su escape y el material informático secuestrado durante el procedimiento. Uno de los hallazgos considerados relevantes fue la existencia de un grupo de mensajería privada en la aplicación Signal, en cuyo listado de integrantes aparecía un contacto identificado como Leonardo.

Según consignó el diario Clarín, una fuente vinculada con la investigación describió a los detenidos como militantes de izquierda que tenían una relación estrecha con el prófugo. Los investigadores procuran determinar si ambos participaron de la planificación de la huida o si, al menos, estuvieron al tanto de los movimientos que permitieron que Bertulazzi burlara la vigilancia policial.

Los dos sospechosos detenidos en Entre Ríos. Fueron identificados como Ethel Villalta de Rodríguez (salvadoreña) y Marcos Enrique González Rodríguez (uruguayo), quienes quedaron detenidos acusados de ayudar en la fuga de Leonardo Bertullazi.

Una alerta migratoria que permitió las detenciones

La captura de González Rodríguez y Villalta de Rodríguez no fue producto de un control fronterizo circunstancial. Los investigadores de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal ya tenían sus nombres incorporados a una serie de alertas preventivas que habían sido comunicadas a la Dirección Nacional de Migraciones.

La medida se había adoptado el 10 de noviembre, inmediatamente después de conocerse la fuga de Bertulazzi. Ante la posibilidad de que el italiano intentara abandonar el país por alguno de los pasos terrestres, los investigadores solicitaron extremar los controles, especialmente en las fronteras que comunican la Argentina con Uruguay.

Entre los apellidos incluidos en ese listado figuraba el de González Rodríguez, a quien los detectives consideraban un viejo conocido del exintegrante de las Brigadas Rojas. La sospecha se apoyaba en antecedentes concretos: ambos mantenían un contacto frecuente y el uruguayo había sido observado durante episodios anteriores vinculados con la detención del italiano.

Según reconstruyó el diario Clarín, cuando Bertulazzi fue detenido en agosto de 2024, González Rodríguez habría realizado maniobras distractivas destinadas a demorar el procedimiento policial. Ese antecedente quedó incorporado al análisis de los investigadores y reforzó las sospechas sobre su posible participación en la posterior fuga.

Por su parte, el diario las Nación también dio cuenta de la relación entre ambos y señaló que González Rodríguez figuraba como visitante habitual durante el período en que Bertulazzi permaneció alojado en dependencias de la Policía Federal, antes de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

Los registros de visitas de la División Alcaldía del Anexo de Cavia constituyeron otro elemento de interés para los investigadores. La frecuencia de esos encuentros permitió mantener al ciudadano uruguayo bajo observación y justificar su inclusión en las alertas preventivas comunicadas a Migraciones.

La situación de su pareja también despertó especial atención. Villalta de Rodríguez es oriunda de El Salvador, país donde Bertulazzi y su esposa residieron durante varios años antes de establecerse en la Argentina. Para los investigadores, ese antecedente geográfico y los vínculos personales existentes entre los involucrados constituyen elementos que merecen ser profundizados.

Un arsenal de información en celulares y computadoras

El procedimiento realizado en el paso fronterizo permitió secuestrar una importante cantidad de dispositivos electrónicos, documentación y dinero en distintas monedas.

La pareja se movilizaba en un automóvil Suzuki Dzire con patente uruguaya. En su poder tenía seis teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, ocho pendrives y cinco discos rígidos externos, elementos que fueron inmediatamente puestos a disposición de la investigación.

También se incautaron ocho documentos a nombre de González Rodríguez y otros diez correspondientes a Villalta de Rodríguez, además de cinco tarjetas bancarias.

El dinero encontrado llamó la atención por la variedad de monedas. Los detenidos transportaban 3.440 dólares, 279.300 pesos argentinos, 5.500 pesos uruguayos, 100 coronas suecas, 120 pesos mexicanos, 160 quetzales guatemaltecos y 90 euros.

Todo el material quedó bajo análisis de los investigadores para establecer su procedencia, determinar si existía documentación apócrifa y reconstruir los movimientos que la pareja había realizado antes de ser interceptada.

Sin embargo, el hallazgo de mayor interés surgió del análisis preliminar de los dispositivos electrónicos. Según detallaron los diarios Clarín y La Nación, especialistas del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal realizaron, de manera remota, un primer examen o triage de los equipos secuestrados. La tarea permitió identificar en uno de los teléfonos de Villalta de Rodríguez una cuenta de la aplicación Signal, una plataforma de mensajería que ofrece herramientas de privacidad y cifrado de las comunicaciones.

Allí encontraron un grupo denominado “BLA”, integrado por 18 personas. Entre los participantes aparecía un contacto agendado como “Leonardo”, que los investigadores vinculan con Bertulazzi.

El contenido de las conversaciones extraídas durante ese primer análisis hacía referencia a la extradición del ciudadano italiano. El dato resulta particularmente significativo porque el escape se produjo precisamente cuando se encontraba próximo el momento de concretar su traslado a Italia.

Los investigadores buscan ahora establecer quiénes integraban el grupo, cuál era el grado de participación de cada uno, qué información intercambiaban y si existieron comunicaciones relacionadas con la preparación y ejecución de la fuga.

La existencia de ese chat, por sí sola, no demuestra que todos sus integrantes hayan participado de un eventual plan de escape. Sin embargo, representa una línea de investigación de peso para reconstruir el entramado de relaciones que rodeaba al prófugo y determinar si existió una estructura de apoyo que facilitó su desaparición.

La fuga: un arnés, una tobillera y un terreno baldío

Mientras avanza la investigación sobre los posibles colaboradores, los detectives continúan reconstruyendo la secuencia de una huida que dejó en evidencia las fallas del dispositivo de custodia dispuesto para controlar a Bertulazzi.

El italiano se encontraba bajo arresto domiciliario en un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio de la calle Defensa al 600, en el barrio de Monserrat. Allí permanecía vigilado en el marco del proceso de extradición solicitado por las autoridades judiciales de Italia.

La fuga se produjo durante la madrugada del martes, apenas dos días antes de la fecha que, según había señalado su abogado defensor, estaba prevista para concretar el traslado del detenido a territorio italiano.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el diario La Nación, Bertulazzi habría diseñado un mecanismo para engañar a los efectivos que integraban la custodia policial.

Primero se quitó la tobillera electrónica que permitía monitorear sus movimientos. Luego la colocó dentro de un tubo que contenía carne de cerdo y una almohadilla térmica, con el propósito de mantener la temperatura y evitar que el dispositivo detectara una alteración que pudiera activar una alarma.

Después se dirigió hacia un sector de la terraza y utilizó un arnés y una soga para descender desde el edificio. La maniobra le permitió bajar hasta un terreno baldío ubicado en la parte posterior de la propiedad. Desde allí logró superar un portón metálico y alcanzar la vía pública.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia. Según las imágenes analizadas por los investigadores, a las 6.01 el italiano salió del terreno baldío y saltó desde una altura aproximada de dos metros hasta la vereda.

La espectacularidad de la maniobra y la aparente facilidad con la que consiguió sortear los controles provocaron una inmediata reacción de las autoridades, que desplegaron medidas para intentar localizarlo antes de que pudiera abandonar el país.

Un prófugo con condena en Italia

Bertulazzi no era un detenido común. Su historia judicial se remonta a los años de mayor actividad de las Brigadas Rojas, la organización armada de extrema izquierda que protagonizó numerosos atentados, secuestros y asesinatos en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.

El italiano fue condenado de manera definitiva a 27 años de prisión por su pertenencia a un grupo armado y por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa, según información de la agencia italiana ANSA citada en las publicaciones periodísticas.

Entre los episodios más resonantes vinculados con las Brigadas Rojas se encuentra el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro, ocurrido en 1978. Bertulazzi habría intervenido en aspectos logísticos relacionados con ese hecho, aunque la condena que se le atribuye está vinculada con otros delitos.

Su relación con la Argentina comenzó hace varias décadas. Según reconstruyó el diario La Nación, había sido detenido en el país en 2002, en la Patagonia, luego de ingresar desde Chile. Sin embargo, desde 2004 permanecía en territorio argentino bajo la condición de refugiado.

En agosto de 2024, después de una investigación de los organismos especializados de la Policía Federal, fue detenido nuevamente en el departamento de Monserrat del que posteriormente se escaparía.

Su captura había sido resultado de un trabajo conjunto de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista.

El proceso de extradición estuvo a cargo de la jueza federal María Romilda Servini. Según las publicaciones de los diarios Clarín y La Nación, el trámite había avanzado hasta quedar pendiente la resolución de las últimas cuestiones vinculadas con su situación jurídica y su traslado a Italia.

La salud del detenido y el cuestionamiento de su defensa

La inminencia de la extradición había generado cuestionamientos por parte de la defensa de Bertulazzi. Su abogado, Rodolfo Yanzón, sostuvo públicamente que su cliente atravesaba un delicado cuadro de salud y que, antes de ser trasladado a Italia, debía someterse a estudios médicos para determinar si estaba en condiciones de viajar.

En declaraciones reproducidas por ambos diarios, el letrado afirmó que el exintegrante de las Brigadas Rojas había sufrido tres accidentes cerebrovasculares (ACV) durante los últimos años y que presentaba dificultades de motricidad.

Según explicó, el último examen médico se había realizado el viernes anterior a la fuga en el centro de epilepsia del Hospital Ramos Mejía. Allí se habría indicado la realización de nuevos estudios, por lo que solicitó a la jueza Servini que autorizara los análisis y requiriera la intervención del Cuerpo Médico Forense.

Yanzón cuestionó que ese pedido no hubiera prosperado. Sostuvo que la magistrada consideró concluido el proceso de extradición y que, por esa razón, rechazó las medidas solicitadas por la defensa.

El abogado también planteó objeciones sobre la legalidad de la condena dictada en Italia y afirmó que Bertulazzi había sido juzgado en ausencia, sin haber podido ejercer adecuadamente su defensa.

Sus argumentos, no obstante, deberán ser considerados en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes y no modifican la situación procesal que tenía el italiano al momento de escapar.

El Gobierno ofreció una recompensa de $20.000.000 por datos que permitan la captura de Leonardo Bertulazzi.

Una recompensa millonaria y una investigación abierta

Tras la fuga, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizar y detener a Bertulazzi. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se encuadra en el Programa Nacional de Recompensas, establecido por la Ley 26.538.

La recompensa busca incentivar la colaboración de personas que puedan aportar datos útiles para dar con el paradero del prófugo, sin haber participado en los delitos investigados.

Mientras tanto, la detención de González Rodríguez y Villalta de Rodríguez abrió una nueva línea de trabajo para los investigadores. Ambos fueron trasladados a la División Alcaidía Madariaga, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal.

La Justicia deberá determinar ahora cuál fue el verdadero papel de la pareja, si existió una colaboración concreta para facilitar la fuga y qué responsabilidad les corresponde en función de las pruebas reunidas.

El análisis integral de los teléfonos, las computadoras y los dispositivos de almacenamiento secuestrados será determinante. Los investigadores procuran reconstruir las comunicaciones, identificar a los restantes integrantes del grupo de Signal y establecer si hubo contactos con otras personas que pudieron haber intervenido en la maniobra.

Por ahora, el dato más firme es que dos personas que mantenían vínculos con Bertulazzi fueron detenidas cuando intentaban cruzar a Uruguay y que en uno de sus teléfonos apareció un grupo de mensajería donde se hablaba de su extradición.

La investigación busca establecer si se trató de simples contactos personales o de una red organizada que colaboró para que un hombre condenado a 27 años de prisión en Italia consiguiera burlar la custodia judicial y desaparecer sin dejar rastros.

La fuga, que combinó una maniobra cuidadosamente preparada para eludir la vigilancia electrónica con un descenso desde un quinto piso, dejó al descubierto interrogantes sobre los controles y la custodia de un detenido cuya extradición estaba prácticamente encaminada. Las detenciones en Entre Ríos representan, en ese escenario, el primer avance concreto para determinar si detrás de la espectacular huida existió una estructura de apoyo y quiénes formaron parte de ella.