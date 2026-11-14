Tragedia en Estación Yeruá: un hombre de 30 años murió tras un siniestro vial en un camino rural

La Fiscalía investiga las circunstancias en las que se produjo el fatal episodio.

Un hombre de 30 años falleció como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en un camino rural de Estación Yeruá, en el Departamento Concordia. El episodio fue advertido alrededor de las 22:30 de anoche, cuando personal policial tomó conocimiento de la presencia de una persona tendida sobre la calzada de ripio, junto a una motocicleta.

El hecho tuvo lugar frente a la casa quinta “La Armonía”. Al arribar al sitio, efectivos de la Comisaría de Colonia Yeruá encontraron al joven, identificado como Facundo, tendido en posición decúbito ventral -boca abajo- sobre el camino vecinal. A su lado se encontraba una motocicleta Honda de color rojo, dominio colocado 252-BXY.

En el lugar también estaba su hermano -Gastón, de 33 años-, quien aportó detalles sobre las circunstancias previas al hallazgo. Según manifestó ante los uniformados, ambos habían estado compartiendo cervezas en un bar situado a la vera de la Autovía Gervasio Artigas, conocido como “El Gringo”, según admitieron fuentes policiales.

Al retirarse del establecimiento, emprendieron el regreso hacia su domicilio, ubicado en el establecimiento rural “Don Tino”, en Estación Yeruá, aunque lo hicieron en vehículos separados.

Al advertir que Facundo no llegaba a destino, su hermano decidió regresar por el camino para buscarlo. Fue entonces cuando lo encontró caído sobre el ripio, boca abajo y junto a su motocicleta.

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de efectivos de la Comisaría de Colonia Yeruá, personal de la División Policía Científica, el médico policial y Bomberos Zapadores.

Las actuaciones se realizaron con conocimiento de la fiscal Julia Rivoria, quien tomó intervención en el caso para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo el fatal episodio.

Por el momento, la información policial no precisó las causas que provocaron el siniestro ni si existió la participación de otro vehículo. Las pericias y las actuaciones judiciales deberán determinar cómo se produjo el hecho.