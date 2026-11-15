Un joven está en estado crítico tras sufrir un botellazo en el barrio Belgrano y detuvieron al presunto autor

Un joven de 20 años permanece internado en estado crítico en el Hospital San Martín de Paraná luego de sufrir un grave traumatismo de cráneo durante una presunta pelea ocurrida en la madrugada de este domingo en el barrio Belgrano. Por el hecho, la Policía detuvo a un hombre de 31 años señalado como el presunto agresor y secuestró una botella de vidrio que sería de interés para la investigación.

La denuncia fue radicada alrededor de las 7.30 por la madre de la víctima, quien identificó como autor de la agresión a Leandro Micael Ramos, conocido como “Bote”. Según la presentación, el joven habría sido golpeado con una botella de vidrio en un episodio ocurrido cerca de las 5.30 en la zona de calle Pichón Sánchez al final, en un pasillo del barrio.

Juan Cruz Dekimpe, de 20 años, fue trasladado de manera particular al nosocomio. Allí los médicos constataron que presentaba un traumatismo grave de cráneo. Inicialmente fue sedado e intubado y luego operado.

De acuerdo con el informe del neurocirujano, tras la operación el joven quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva y su estado es grave, con pronóstico reservado.

A raíz de la gravedad de las lesiones, tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Paola Farinó, quien dispuso diversas medidas investigativas y dio participación a la División Homicidios.

Durante la mañana, efectivos de la Comisaría Sexta y de la División 911 realizaron averiguaciones para localizar al sospechoso. La pesquisa condujo a una vivienda ubicada en el asentamiento de las vías férreas, en inmediaciones de División de los Andes, donde se encontraba el hombre buscado.

Con una orden de allanamiento y detención emitida por el Juzgado de Garantías N° 8, la Policía concretó el procedimiento y arrestó a Ramos. Además, secuestró prendas de vestir que habría utilizado durante el hecho y una botella de vino marca Canciller vacía, elemento que será sometido a pericias.

El detenido fue trasladado a la División Tribunales y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa que, según la calificación inicial consignada en el parte policial, se investiga como tentativa de homicidio.