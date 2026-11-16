Dos procedimientos policiales realizados durante la madrugada de este lunes en La Paz terminaron con un hombre detenido por presunto abigeato y la intervención de otros cuatro sujetos que transportaban animales silvestres sin vida, entre ellos dos ciervos axis, carpinchos y un jabalí.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 2, en inmediaciones de calles Malvinas Argentinas y Torres Vilchez, donde personal del Comando Radioeléctrico identificó a un hombre de 45 años que se encontraba junto a dos bolsas de arpillera. Durante el control, los efectivos constataron que llevaba cartuchos calibre 28 y que en las bolsas había una escopeta del mismo calibre y carne vacuna.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención del sujeto y el secuestro del arma y las municiones. Por su parte, personal de la Dirección de Delitos Rurales realizó las actuaciones correspondientes y decomisó la carne.

El segundo procedimiento tuvo lugar alrededor de las 4, cuando efectivos policiales observaron una camioneta celeste que salía de la zona de la arenera, en inmediaciones del barrio Eucaliptal, con varios ocupantes y animales aparentemente sin vida en la parte trasera.

Con la colaboración de móviles de Minoridad, Guardia Especial y Delitos Rurales, el vehículo fue interceptado en calle Aromo, entre Caminitti y Leónidas Acosta. En su interior viajaban cuatro hombres, de 24, 27, 29 y 43 años.

Durante la inspección, con autorización del conductor, se constató que transportaban cuatro carpinchos, un chancho jabalí y dos ciervos axis machos, todos sin vida, además de crías de carpincho vivas. No encontraron armas de fuego en el rodado.

En este caso, intervino la Dirección de Delitos Rurales por una presunta infracción a la Ley de Caza, organismo que quedó a cargo de las actuaciones.