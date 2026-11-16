Hubo un intento de femicidio seguido de suicidio el fin de semana en Colón

El fiscal Juan Sebastián Blanc y la Policía Departamental Colón trabajan para esclarecer el hecho ocurrido este domingo a la mañana en Colonia Hambis, cuando un hombre se quitó la vida luego de herir a su pareja con un arma de fuego. “Se investiga un femicidio en grado de tentativa seguida de suicidio”, dijo a El Entre Ríos Héctor Martínez, jefe de la fuerza.

La mujer fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital San Benjamín de Colón y permanece internada en sala común, sin riesgo de vida.

En el lugar se hicieron presentes Policía Científica y el forense. “Se secuestraron dos carabinas, vainas servidas y dos teléfonos celulares. Además, se anexaron entrevistas a la causa”, dio a conocer el funcionario.

En tanto, el cuerpo del hombre fue trasladado a Orbe y se le realizará la correspondiente autopsia.