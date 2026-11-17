Tres personas fueron detenidas este martes en Chajarí en el marco de un operativo antidrogas. El procedimiento tuvo como resultado el secuestro de cocaína lista para su comercialización y la suma de más de cuatro millones de pesos, además de otros elementos vinculados al tráfico de drogas.

Según se informó a ANÁLISIS, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de narcomenudeo, la Policía, a través de la Delegacía Drogas Peligrosas Chajarí, concretó este martes un allanamiento en la ciudad de Chajarí, departamento Federación, obteniendo resultados altamente positivos.

El procedimiento se desarrolló en un domicilio ubicado sobre calle Islas Malvinas al 1200, donde el personal policial logró el secuestro de cinco envoltorios de cocaína, además de una importante suma de dinero en efectivo que asciende a $4.110.500. Asimismo, durante la medida judicial se incautaron cuatro teléfonos celulares, dos automóviles un Renault Logan y un Chevrolet Prisma, recortes y un dispositivo DVR, elementos que quedaron a disposición de la Justicia y serán de interés para el avance de la investigación.

Como resultado del operativo, se informó que "dos hombres y una mujer quedaron detenidas e incomunicadas, mientras que otra persona fue correctamente identificada en el marco de las actuaciones".

El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la Delegacía Drogas Peligrosas Chajarí, contando con la colaboración de personal de la Guardia Especial, dependiente de la Jefatura Departamental Federación. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de Chajarí, a cargo del juez Darío Guillermo Mautone, con intervención de la Fiscalía en turno.