Una mujer de 41 años murió durante la madrugada de este martes en el hospital de San José, en el departamento Colón, y la Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento. La víctima había sido trasladada al establecimiento por un hombre que posteriormente se retiró sin identificarse. Horas después, el acompañante fue localizado y quedó detenido preventivamente.

El episodio comenzó alrededor de las 4 de la madrugada, cuando un hombre llegó al centro asistencial con una mujer que no presentaba signos vitales. Pese a la intervención del personal médico, aproximadamente media hora después se constató su fallecimiento.

Según se informó, el cuerpo no presentaba lesiones externas ni signos visibles de violencia. Sin embargo, ante las circunstancias en las que se produjo el deceso y la conducta del acompañante, los profesionales dieron intervención a la Policía para investigar una muerte dudosa.

El jefe de la Policía Departamental Colón, comisario Héctor Martínez, brindó detalles del procedimiento en declaraciones a El Entre Ríos. “Mediante averiguaciones logramos individualizar a quien la había llevado”, explicó el funcionario policial.

El sospechoso, de 36 años, fue localizado por los investigadores, aunque, según indicó Martínez, “no prestó mucha colaboración en brindar pormenores ni permitía el acceso a la vivienda en que supuestamente habrían estado, por lo cual quedó arrestado preventivamente”.

La medida se adoptó mientras avanzaban las actuaciones destinadas a reconstruir las últimas horas de vida de la mujer y establecer qué había ocurrido antes de su traslado al hospital.

Allanamiento y autopsia para esclarecer la muerte

Según Elonce, como parte de la investigación, minutos antes de las 13.30 de este martes, personal policial inició un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Yapeyú, en San José.

El procedimiento fue dispuesto por la Justicia con el objetivo de encontrar elementos que pudieran resultar de interés para la causa. Según la información policial, en ese domicilio viviría el hombre detenido junto a su madre.

En paralelo, se dispuso la realización de una autopsia en la morgue judicial de Oro Verde, cuyos resultados serán fundamentales para establecer las causas del fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Colón, con intervención del fiscal Juan Sebastián Blanc.