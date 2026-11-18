Como consecuencia del impacto, según reportó la Jefatura Departamental de Policía Concordia, la conductora de la motocicleta resultó lesionada y fue trasladada en ambulancia hacia el hospital “Delicia Concepción Masvernat”.

En horas de la madrugada de este miércoles, desde el nosocomio concordiense confirmaron el fallecimiento de la mujer de 46 años.

“Ante dicha circunstancia se dio intervención a la fiscal, doctora Natalia Conti, quien dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la correspondiente autopsia”, ampliaron en el parte informativo enviado a El Entre Ríos.

El accidente vial, al que asistió personal policial de Comisaría Sexta, ocurrió cuando una motocicleta Gilera Smash (de 110 centímetros cúbicos, que era conducida por la mencionada mujer) circulaba por calle Mario Gatto en sentido este-oeste.

“Entonces y por causas que se tratan de establecer, colisionó contra un semirremolque que se encontraba estacionado sobre la banquina”, detallaron oficialmente y concluyeron que continúan las actuaciones a fin de establecer las circunstancias del siniestro.