Un hombre de 75 años murió este miércoles por la tarde en el departamento Feliciano, luego de sufrir un ataque de un enjambre de abejas mientras caminaba por un camino vecinal. Según se determinó posteriormente, las múltiples picaduras le provocaron un paro cardíaco.

El fatal episodio ocurrió pasadas las 16, en inmediaciones de la Escuela Técnica N.º 29, cerca de un establecimiento rural. La Policía tomó conocimiento de lo sucedido a través de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertaba sobre la presencia de una persona tendida en un campo, aparentemente sin vida.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico, junto con personal de salud, constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima transitaba por el sector cuando fue atacada por las abejas. La situación habría provocado que se descompensara y cayera al suelo.

Según informó en un comunicado la Jefatura Departamental Feliciano, un operario municipal que se encontraba trabajando con maquinaria vial en tareas de mantenimiento de calles y alcantarillas fue quien advirtió inicialmente que el hombre caminaba con dificultades. Minutos después, lo encontró tendido dentro del campo y dio aviso a sus familiares.

Por disposición de la Fiscalía en turno, intervinieron efectivos de la División Investigaciones, personal de Criminalística, el médico policial y el médico forense, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Finalmente, los exámenes médicos establecieron que la muerte se produjo por un paro cardíaco como consecuencia de las múltiples picaduras de abejas. Por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a sus familiares.