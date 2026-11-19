Un trabajador de una arenera de Ibicuy permanece en estado grave después de caer a una fosa de unos cuatro metros de profundidad. El accidente laboral ocurrió en la planta La República, perteneciente a la empresa Cristamine, en el departamento Islas del Ibicuy.

Según publicó R2820, el joven sufrió politraumatismos severos y fue derivado a una clínica del barrio porteño de Palermo, donde continúa bajo atención médica.

El medio indicó, con base en fuentes allegadas, que el operario sufrió fracturas en un brazo y en el cráneo, además de lesiones en órganos internos. Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la mecánica del accidente ni sobre las condiciones de seguridad en el lugar.

La planta se dedica a la extracción de arena sílice destinada al yacimiento de Vaca Muerta. De acuerdo con la misma publicación, tras lo ocurrido, trabajadores del establecimiento reclamaron mayores medidas de seguridad.