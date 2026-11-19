Un joven de 24 años fue detenido este jueves en flagrancia, acusado de cometer un hecho de abigeato en la zona de islas de Victoria. Durante un operativo policial, los efectivos interceptaron una embarcación en la que transportaba cuatro bolsas con cortes de carne y restos de un animal que habría sido faenado.

Según se informó a ANÁLISIS desde la Jefatura Departamental Victoria, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 15, tras la denuncia de un productor ganadero que alertó sobre la faltante de un novillo de aproximadamente 300 kilogramos en una isla ubicada sobre el arroyo Paranacito.

A partir de la denuncia, personal de la Jefatura Departamental Victoria, la Brigada de Abigeato y efectivos de Prefectura Naval desplegaron un operativo sobre el Camino de la Costa, en la zona del Quinto Cuartel, donde lograron interceptar la embarcación.

Con intervención de la Fiscalía en turno, se dispuso la requisa del bote. En ese contexto, los uniformados secuestraron cuatro bolsas con cortes cárnicos y restos del animal faenado, una cuchilla y la embarcación con su respectivo motor.

Además, por disposición judicial, se realizó un allanamiento en una ranchada ubicada en la zona de islas. Allí se incautaron tres cartuchos calibre 22 y prendas de vestir que presentaban indicios de interés para la investigación.

Finalmente, el joven fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental Victoria, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras avanza la causa por el presunto delito de abigeato.