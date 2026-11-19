Un hombre de 29 años hirió con un cuchillo a un policía durante un procedimiento en la casa de su abuela, de 88, en Villaguay. Los efectivos habían acudido por un presunto incumplimiento de medidas cautelares. El agresor quedó detenido y el agente recibió asistencia por una herida leve en la pierna derecha.

Según se informó a Ahora, el hecho ocurrió el miércoles 18 de noviembre en una vivienda de calle Héroes de Malvinas. Personal policial fue enviado por el Comando para localizar al nieto de la propietaria, sobre quien pesaban medidas judiciales vigentes.

Cuando los efectivos ingresaron al fondo de la vivienda para buscarlo, el hombre intentó escapar y atacó con un cuchillo que llevaba oculto en una manga. Primero intentó agredir a una oficial, sin lograr herirla, y luego lesionó al agente.

El policía sufrió un corte de seis centímetros en la pierna derecha y fue trasladado de emergencia. De acuerdo con el parte, la lesión fue considerada de carácter leve. La Fiscalía de turno dispuso las actuaciones correspondientes y la detención del agresor. En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Primera de Villaguay.