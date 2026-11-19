Un policía fue allanado en la jornada de este jueves, luego de que su vehículo fuera identificado como el presunto rodado que habría protagonizado un siniestro vial y luego se diera a la fuga en la zona de Villa Adela, en Concordia.

El hecho ocurrió el pasado viernes 14 de noviembre, sobre avenida Presidente Perón, unos 200 metros antes de llegar a El Martillo. En el siniestro estuvieron involucrados una motocicleta Guerrero de 125 cc, de color rojo, y un automóvil gris que no pudo ser identificado en ese momento, ya que se dio a la fuga.

Según se informó, la moto circulaba de norte a sur por Presidente Perón, desde Villa Adela hacia El Martillo. A bordo iban un hombre y una mujer que regresaban a su domicilio.

Al llegar a calle Blas Parera, un auto de color gris habría ingresado repentinamente y encerrado a la motocicleta. Para evitar la colisión, el conductor realizó una maniobra de emergencia, provocando que ambos ocupantes cayeran sobre el asfalto.

De acuerdo al primer informe médico, la mujer, de 42 años, presentó traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos con excoriaciones simples, por lo que quedó en observación. En tanto, el conductor sufrió traumatismo de cráneo leve y excoriaciones simples en el rostro, permaneciendo también en observación.

A raíz de la fuga del conductor del vehículo, se llevó adelante una investigación que permitió identificar a un Chevrolet Corsa de color gris, el cual que estaría involucrado en el choque, y establecer quién sería su propietario.

De esta manera, este jueves 19 pasado el mediodía se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Los Olivos y Angel Dri, en la zona del barrio Yuquerí Chico.

En el lugar, la policía encontró un Chevrolet Corsa gris que presentaba daños en el paragolpes delantero y en el guardabarros delantero derecho. Por disposición judicial, intervino el personal de la Policía Científica, que realizó las pericias sobre los daños que presentaba el vehículo.

Según publicó el sitio Concordia Policiales, el auto sería propiedad de un sargento ayudante de la Policía de Entre Ríos, quien actualmente presta servicio en la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay.